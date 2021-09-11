Yunanistan Batı Trakya Türklerinin huzurun kaçırmak için her yola başvuruyor!





O günden bu yana gerekli izinler olmasına rağmen tadilatı engellenen Cami bu kez de Avdira Belediyesi'nin şehir ve bölge planlaması gerekçe gösterilerek ortadan kaldırılmak isteniyor. Belediyenin yapmayı planladığı yol projesi hayata geçerse Hemitli Cami'nin büyük bir kısmı yok olacak. Batı Trakya Türkleri, hem tarihi hem manevi bir değeri olan Hemitli Cami'ne hassasiyetle yaklaşılmasını talep ediyor.