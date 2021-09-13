Almanya’nın başbakan adayı Olaf Scholz’dan çifte vatandaşlık sözü





AYRIMCILIĞI SORDU

Mitinge katılan Ali Said Güzel isimli genç, 8 yaşından bu yana Müslümanlara ayrımcılıkla yüzleştiğini belirterek, "Göçmen kökenlilerin, Müslümanların günlük yaşamda, işyerinde, ayrımcılığa uğramamaları, NSU gibi cinayetlerin bir daha tekrarlanmaması için neler yapacaksınız" diye sordu. Scholz bu soruya, "Bu konuda yapılması gereken çok şey var ve bu sorunların çözümü zaman alacak. Irkçılık ve ayrımcılık benim için çok önemli bir konu, bir şeyler yapılması şart ve ilerleme sağlamamız gerekiyor" cevabını verdi.