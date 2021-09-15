Başkan Erdoğan’dan ABD’de Türkevi diplomasisi





O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?" demişti. Fransa Yargıtay'ının geçen hafta verdiği kararı değerlendiren Erdoğan, Lafarge'nin DEAŞ'a rüşvet verdiğini, bununla beraber terörü finanse ettiğini daha önce Avrupa Birliği üye ülke liderleri ile yaptığı görüşmelerde defalarca dile getirdiğini ancak bunun hep kulak ardı edildiğini anlattı. Erdoğan " Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli bir konu" ifadesini kullandı.