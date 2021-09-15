Türkiye’nin eğittiği kadın polisler görevde

Türkiye
'nin Suriye
'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla terörden arındırılan bölgelerde yaşayan kadınlar, bölgenin kalkınması ve iç savaşın izlerinin silinmesi konusunda büyük rol oynuyor. Türkiye'nin terörden temizlediği Fırat Kalkanı
ve Zeytin Dalı
bölgelerinde destek verdiği kadın polisler, erkek meslektaşlarıyla görev yaparak, güvenliğin ve huzurun sağlanmasına büyük katkı sağlıyor. Başta sağlık, eğitim ve hizmet sektörü olmak üzere hayatın neredeyse tüm alanlarında büyük özveriyle çalışan kadınlar, huzurun sağlanmasında da önemli görev üstleniyor. Halihazırda sayıları 1000 civarında olan kadın polisler Bab, Azez
, Cerablus
ve Afrin
ilçelerinde asayiş, idari işler ve kontrol noktalarında görev alıyor.
HALK MEMNUN
Esad rejiminin saldırılarında eşini ve çocuğunu kaybeden 35 yaşındaki Fatma Muhammed
de Bab ilçesinde görev yapıyor. Fatma "Tek başıma buraya göç ettim. Kimsesizdim burada. Polis teşkilatına başvuru yaptıktan sonra eğitime katıldık. Mezun olduktan sonra kontrol noktaları kurduk, kadınların üst aramasını yapıyoruz ve idari işlerde de görev yapıyoruz" diye konuştu.
BM'DEN ŞAM REJİMİNE SERT TEPKİ
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun 1 Temmuz 2020- 30 Temmuz 2021 döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 46 sayfalık rapor açıklandı. Raporda mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun ortam olmadığı bildirildi. Beşar Esad rejiminin sivillere yönelik eylemlerine dikkati çekilen raporda, Suriyelilerin temel insan haklarının ihlaline devam edildiği vurgulandı.
PUTİN, MOSKOVA'DA ESAD ILE GÖRÜŞTÜ
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Moskova
'da Beşar Esad ile bir araya geldi. Öncesinde duyurulmayan görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Esad'ın muhaliflerle görüşmesinin önemli olduğuna işaret etti. Putin, "Bunun devam edeceğini umuyorum" dedi.