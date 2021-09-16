90 gündür uzaydalardı… Çinli astronotlar istasyonu terk etti

Çin'in uzay istasyonunda 90 gündür çalışma yürüten 3 taykonot (Çinli astronot), Dünya'ya dönüyor.

REKOR KIRDILAR

Çin Ulusal Uzay Ajansı, Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun Shenzhou-12 uzay aracına bindiğini ve yerel saatle 08.56'da uzay istasyonundan ayrıldığını duyurdu. Taykonotlar, Çin'in "uzayda en çok zaman geçirme" rekorunu da kırdı. 17 Haziran'da uzaya gönderilen ekip, iki uzay yürüyüşüne çıkarak 10 metrelik bir mekanik kol yerleştirdi. Taykonotlar ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüntülü görüşme de yaptı.