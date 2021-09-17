Video Dünya Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü | Video

Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü | Video

Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü | Video
17.09.2021 | 10:28

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Çin'in uzay istasyonunda çalışmalarını tamamlayan ve uzayda en çok zaman geçiren 3 taykonotu (Çinli astronot), 90 günün ardından Dünya'ya döndü.

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Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonunda 90 günlük görevini tamamlayarak dönüş yolcuğuna geçen 3 taykonot (Çinli astronot), Dünya'ya ulaştı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), dün yerel saatle 08.56'da uzay istasyonundan ayrılan Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun Shenzhou-12 uzay aracının dönüş kapsülüyle başarılı bir şekilde İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng alanına iniş yaptığını duyurdu.

Çin'in "uzayda en çok zaman geçirme" rekorunu kıran taykonotlar, iki uzay yürüyüşüne çıkarak 10 metrelik bir mekanik kol yerleştirmişti. Taykonotlar, istasyondan ayrılmadan önce deneysel verileri düzenlemiş, istasyonun çalışmaya devam etmesi için gereken ayarları yapmıştı.

17 HAZİRAN'DA GÖNDERİLDİLER
Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, Long March-2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 17 Haziran'da fırlatılmıştı. Fırlatma işlemi ayrıca Çin'in 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyordu.

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