Hindistan'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 13 kişi öldü! | Video 26.03.2026 | 10:53 Hindistan'ın Andra Pradesh eyaletinde yolcu otobüsünün kamyonla kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Telengana eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü, Andra Pradesh eyaletine bağlı Markapuram bölgesinde kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otobüs alev topuna döndü. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.