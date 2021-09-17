Başkan Erdoğan’dan BM’de köklü reform çağrısı





DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Çözüm önerilerinin "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BMGK'nın yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi olduğunu aktaran Erdoğan, şu önerilerde bulundu: "Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesi çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.