Boris Johnson ile Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro arasında ilginç diyalog

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde toplandı. Devam eden ikili görüşmeler kapsamında bir araya gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yaşanan bir diyalog ise, oldukça dikkat çekti.
PARMAĞINI SALLADI
Daha önce koronavirüs geçirdiği için aşı olmayı reddetmesiyle gündeme gelen Bolsonaro ile Johnson arasında aşı polemiği yaşandı.
Aşı olmayı reddeden Bolsonaro'ya, AstraZeneca'nın ürettiği koronanavirüs aşısını olmasını tavsiye eden Johnson, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.
Boris Johnson'dan Brezilya'nın aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "AstraZeneca" daveti | Video
Kendisinin de çift doz olduğunu söylediği AstraZeneca'yı öneren Johnson'ın teklifini reddeden Bolsonaro, "Hayır, henüz değil" diyerek parmağını İngiliz Başbakan'a salladı.
Aldığı olumsuz yanıt ve sert tavır karşısında şaşıran Johnson, buna rağmen aşı olan herkese teşekkür etti.
Aşı karşıtı tavrıyla bilinen Bolsonaro, kafe ve restoranların koronavirüs aşısı zorunluluğu uyguladığı New York'ta pizzasını sokakta yemek zorunda kalmasıyla gündeme oturmuştu.
Bolsonaro ile birlikte New York'a giden iki bakan sosyal medya hesaplarında, sokakta pizza yedikleri andan fotoğraf paylaşmıştı.