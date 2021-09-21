Boris Johnson ile Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro arasında ilginç diyalog

PARMAĞINI SALLADI

Daha önce koronavirüs geçirdiği için aşı olmayı reddetmesiyle gündeme gelen Bolsonaro ile Johnson arasında aşı polemiği yaşandı.

Aşı olmayı reddeden Bolsonaro'ya, AstraZeneca'nın ürettiği koronanavirüs aşısını olmasını tavsiye eden Johnson, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

Boris Johnson'dan Brezilya'nın aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "AstraZeneca" daveti | Video

Kendisinin de çift doz olduğunu söylediği AstraZeneca'yı öneren Johnson'ın teklifini reddeden Bolsonaro, "Hayır, henüz değil" diyerek parmağını İngiliz Başbakan'a salladı.