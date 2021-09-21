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Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:29 Son Güncelleme: 21.9.2021 10:32

Boris Johnson ile Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro arasında ilginç diyalog

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Boris Johnson ile Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro arasında ilginç diyalog

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldikleri New York'ta buluşan Johnson ile Bolsonaro arasında yaşanan bir konuşma ise oldukça dikkat çekti. Koronavirüs aşısı olmayı reddetmesiyle bilinen Bolsonaro, Johnson’ın aşı teklifini parmağını sallayarak reddetti.

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde toplandı. Devam eden ikili görüşmeler kapsamında bir araya gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yaşanan bir diyalog ise, oldukça dikkat çekti.

PARMAĞINI SALLADI

Daha önce koronavirüs geçirdiği için aşı olmayı reddetmesiyle gündeme gelen Bolsonaro ile Johnson arasında aşı polemiği yaşandı.

Aşı olmayı reddeden Bolsonaro'ya, AstraZeneca'nın ürettiği koronanavirüs aşısını olmasını tavsiye eden Johnson, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

Boris Johnson'dan Brezilya'nın aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "AstraZeneca" daveti | Video

Kendisinin de çift doz olduğunu söylediği AstraZeneca'yı öneren Johnson'ın teklifini reddeden Bolsonaro, "Hayır, henüz değil" diyerek parmağını İngiliz Başbakan'a salladı.

Aldığı olumsuz yanıt ve sert tavır karşısında şaşıran Johnson, buna rağmen aşı olan herkese teşekkür etti.

Aşı karşıtı tavrıyla bilinen Bolsonaro, kafe ve restoranların koronavirüs aşısı zorunluluğu uyguladığı New York'ta pizzasını sokakta yemek zorunda kalmasıyla gündeme oturmuştu.

Bolsonaro ile birlikte New York'a giden iki bakan sosyal medya hesaplarında, sokakta pizza yedikleri andan fotoğraf paylaşmıştı.

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Boris Johnson ile Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro arasında ilginç diyalog
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