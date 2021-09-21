Boris Johnson'dan Brezilya'nın aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "AstraZeneca" daveti | Video

Boris Johnson , Brezilya'nın aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koronavirüs pandemisine karşı mücadeledeki başarısını kutladı ve AstraZeneca aşısını almaya çağırdı. Boris Johnson, kendisinin de iki doz aldığını belirttiği AstraZeneca'nın harika bir aşı olduğunu belirtirken, Bolsonaro ise bu çağrıya "Henüz değil" cevabını verdi.