Başkan Erdoğan ABD gündemine damgasını vurdu!

Bu soruya, Türkiye'nin iç işlerine ve kararlarına dışarıdan herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz" şeklinde yanıt veren Erdoğan'a "Bu kulağa 'evet' cevabı veriyorsunuz gibi geliyor" yorumunda bulunan Brennan, aldığı kararlı yanıt karşısında da bir süre sessiz kaldı.

Brennan'a, "Ne demek, tabii ki evet!" cevabını veren Erdoğan'ın bu tavrı, ülke medyasında da oldukça konuşuldu.