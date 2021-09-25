Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde yarattığı etkinin yankıları devam ediyor. New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu toplantılarına katılan Başkan Erdoğan, ABD'li CBS kanalına da önemli açıklamalarda bulunmuştu.
CBS muhabiri Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın röportajı büyük ses getirdi.
"KARARLARIMIZA KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ"
Özel röportajı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD için oluşturduğu tehditlere rağmen Rus S-400 Hava Savunma Sistemi'ni almakta kararlı" başlığıyla servis eden CBS, Erdoğan'ın tavizsiz tavrının da altını çizdi.
Başkan Erdoğan ABD gündemine damgasını vurdu!
Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini almasının ardından ABD ile yaşadığı F-35 programı gerginliğinden söz açan Brennan, Başkan Erdoğan'a, "Rus S-400 hava savunma sistemlerinden başka bir set almayı planlıyor gibisiniz?" sorusunu yöneltti.
Bu soruya, Türkiye'nin iç işlerine ve kararlarına dışarıdan herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz" şeklinde yanıt veren Erdoğan'a "Bu kulağa 'evet' cevabı veriyorsunuz gibi geliyor" yorumunda bulunan Brennan, aldığı kararlı yanıt karşısında da bir süre sessiz kaldı.
Brennan'a, "Ne demek, tabii ki evet!" cevabını veren Erdoğan'ın bu tavrı, ülke medyasında da oldukça konuşuldu.