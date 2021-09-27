İngiltere’de yakıt krizi büyüyor!

İngiltere'de devam eden akaryakıt krizi, büyük bir paniği de beraberinde getirdi. Ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla, AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü sayısının azalması, tedarik krizini de beraberinde getirdi.
Şoför eksikliğinin eksikliğinin tedarik zincirini bozmasının ardından ülke genelinde, uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluştu.
Depolarında kalan birkaç litre benzinle istasyon istasyon gezen sürücüler, büyük bir panik havasını da beraberinde getiriyor.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemiş olsa da, bu açıklamalar panik havasını dindirmedi.
Ülkenin en büyüklerinden biri olan petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.
İngiltere'de bin 200 petrol istasyonu tesisi işleten BP tarafından yapılan açıklamada, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, şu anda tesislerin yaklaşık yüzde 30'unda ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olunmadığı" belirtildi.
İngiltere'de benzin şirketlerinin sürücü eksikliği tedarik sıkıntısına neden olurken, BP de dahil olmak üzere petrol şirketleri bazı istasyonlarını geçici olarak kapattı.
Krizin giderek büyümesiyle Boris Johnson hükümeti, 5 bin kamyon sürücüsüne ve 5 bin 500 kısa kümes hayvanları işçisine vadeli vize vereceğini açıkladı.
Paniğe kapılan halk günlerdir benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Hükümet, ülkede yeterli miktarda akaryakıt olduğunu ve sürücülerin normal davranmaları gerektiğine yönelik uyarıda bulunmuştu.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sürücülerin "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları gerektiğini ifade etmiş, sıkıntıların tamamen panik alımından kaynaklandığını açıklamıştı. Yakıtın stoklanması sağlandığında durumun kendi kendine çözüleceğini söyleyerek sakinlik çağrısında bulunmuştu.