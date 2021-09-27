İngiltere’de yakıt krizi büyüyor!

İngiltere'de benzin şirketlerinin sürücü eksikliği tedarik sıkıntısına neden olurken, BP de dahil olmak üzere petrol şirketleri bazı istasyonlarını geçici olarak kapattı.

Krizin giderek büyümesiyle Boris Johnson hükümeti, 5 bin kamyon sürücüsüne ve 5 bin 500 kısa kümes hayvanları işçisine vadeli vize vereceğini açıkladı.