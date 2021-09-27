İngiltere'de benzin istasyonları önünde kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
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İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.