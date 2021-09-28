Fransız medyasında Türkiye analizi! Stratejik gücü mercek altında

Türk İHA/SİHA'larının da bölge devletleri tarafından yoğun bir ilgi gördüğünü gösteren haritada, Türk SİHA'larının savaşların kararını belirleyen mekanizmalar olduğuna bir kez daha dikkat çekildi.

Bir diğer haritalı analizde, Türkiye'nin KKTC ve komşu devletlerden aldığı güç birliğine vurgu yapıldı. Bölgede Türkiye'nin yeni stratejik iş birlikleri oluşturduğuna da yer verildi.