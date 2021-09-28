Macron açıkladı: Yunanistan fırkateyn ve savaş uçağı alacak...

"AVRUPA AKDENİZ'DE ÇIKARLARIMIZI SAVUNABİLİR"

Miçotakis de bugünün Fransa ve Yunanistan için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek Macron ile iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye karar verdiklerini kaydetti.

İki ülkenin Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru önemli adım attığını vurgulayan Miçotakis, savunma konusunda Macron ile ortak görüşlere sahip olduklarını aktardı.

Miçotakis, Avrupa'nın Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve Sahel bölgesinde çıkarlarını savunabileceğini dile getirdi.