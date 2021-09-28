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Giriş Tarihi: 28.9.2021 12:37 Son Güncelleme: 28.9.2021 12:59

Macron açıkladı: Yunanistan fırkateyn ve savaş uçağı alacak...

AA
Macron açıkladı: Yunanistan fırkateyn ve savaş uçağı alacak...

İki günlük resmi ziyaret için Paris’te bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT’e verdiği özel röportajda, 'silahlanma yarışına girmeye hiç niyetim yok' değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu ropörtajın ardından Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Macron, Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmesi sonrası Yunanistan'ın fırkateyn ve savaş uçağı alacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis ile 3 savaş gemisinin satışını içeren anlaşma imzaladıklarını duyuran Macron, Fransa'nın Lorient kentinde üretilecek bu savaş gemilerine ilişkin anlaşmanın "Fransız ürünlerinin kalitesini ve güvenini gösterdiğini" dile getirdi.

DENİZALTI KRİZİ AÇIKLAMASI

Macron, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ülkesinin Hint-Pasifik stratejisini değiştirmeyeceğini ve etkilemediğini belirtti. Bu bölgede 8 bin askerleri bulunduğunu ve birçok ülke ile ortak operasyonlara katıldıklarını aktaran Macron, "denizaltı krizine" ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile ekimde bir araya geleceklerini söyledi.

Macron, Avrupalıların "naiflikten" çıkması ve "sertleşen güçler tarafından baskı altında olduklarında kendilerini savunabildiklerini" göstermeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıldan fazladır Çin'e ve Pasifik bölgesine yönelik stratejisi olduğunu ifade eden Macron, Avrupalıların savunma konusunda kendi bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini, bunun meşru olduğunu ve ABD ile ittifaka alternatif oluşturmadığını belirtti.

"AVRUPA AKDENİZ'DE ÇIKARLARIMIZI SAVUNABİLİR"

Miçotakis de bugünün Fransa ve Yunanistan için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek Macron ile iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye karar verdiklerini kaydetti.

İki ülkenin Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru önemli adım attığını vurgulayan Miçotakis, savunma konusunda Macron ile ortak görüşlere sahip olduklarını aktardı.

Miçotakis, Avrupa'nın Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve Sahel bölgesinde çıkarlarını savunabileceğini dile getirdi.

Ülkesinin Fransa'dan 24 Rafale tipi savaş uçağından sonra 3 savaş gemisi satın alacağını ifade eden Miçotakis, ABD ile dış politika ve savunma alanındaki iş birliği güçlendirmek için bir anlaşma imzalayacaklarını belirtti.

Miçotakis, Fransa'dan, Yunanistan'ın ihtiyaçlarını karşıladığı için savaş gemisi satın alacaklarını söyledi.

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Macron açıkladı: Yunanistan fırkateyn ve savaş uçağı alacak...
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