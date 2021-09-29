Hamas Lideri Haniye A Haber’de! ’Erdoğan’ın BM’de nasıl mesaj verdiğini herkes gördü’

Arap ülkeleri Filistin'i yalnız mı bıraktı? İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nasıl durdurulacak? ABD'nin "iki devletli çözüm" önerisine Hamas nasıl bakıyor? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye A Haber'de | Video
TRUMP VE BİDEN DÖNEMİ ARASINDA BİR FARK YOK
Haniye açıklamalarında Trump ve Netanyahu dönemi ile Biden ve Bennett dönemi arasında isim değişikliği dışında bir fark bulunmadığını ifade etti. İsrail hükümeti şimdiye kadar yerleşim yerlerini gasp etme, işgal etme Filistin halkına zulmetme gibi siyasetlerine aynen devam ettiğini belirtti. İsrail'in 1967 sınırlarını dahi kabul etmediklerini belirten Haniye, yerleşimciler ile beraber Filistin halkına saldrıların sürdürdüğünü söyledi.
BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK
Haniye "İsrail'in özellikle ABD desteği ile yaptıkları hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacak, ABD'nin İsrail'e yönelik siyasetinde bir şeyin değişeceğine inanmıyoruz çünkü yüksek bir takım çıkarlar var üst tarafta ve onlar birbirlerine bağlılar" ifadelerini kullandı.
YOK SAYILAN BİR FİLİSTİN HALKI VAR
Bennett'in BM Zirvesindeki konuşmasında 'Filistin' kelimesini kullanmamasına yönelik ise; İsrail'in Filistin halkını zaten reddettiğini belirtti. "Onlar toprağı olmayan bir halk" değerlendirmesinde bulunurken " Şu an İsrailli yerleşimcilerin mübarek Kudüs'te yaptıklarını Gazze'ye uygulanan ablukayı gasp edilen toprakları yerleşim yerlerini ve Filistinlilere baskıları onların kendi vatanlarından kovulmaya çalışması bu aslında İsrail'in Filistinlilere yönelik bir göstergesi. Onlar bunu doğal bir siyaset olarak uygulamaya devam edecekler. Filistin'i hesaba katmadan diğer ülkelerle anlaşmalar yapmaya devam edecekler. Yok sayılan bir Filistin halkı var. ABD'nin ve BM'nin bu konudaki tavrı da garip." dedi.
ARAP ÜLKELERİ FİLİSTİN'İ YALNZ MI BIRAKTI?
Haniye, İsrail'in Arap ülkeleri ile normalleşme sürecine ilişkin Arap ülkelerinin kendi meşruiyetini ABD ile bağlantığı gördüğünü ve ABD'ye giden yolun da Tel Aviv'den geçtiğini düşündüklerini ifade etti. Bunun ise gerçeği yansıtmadığını, Arap halklarının Filistin halkının yanında yer aldığını, bu ülkelerde Filistin davası için her şeyini ortaya koyan bir halkın olduğunu ifade etti.
ERDOĞAN'IN BM'DE NASIL MESAJ VERDİĞİNİ HERKES GÖRDÜ
Haniye, "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel her alanda. Sayın Erdoğan'ın kendisinde mevcut olan iradeyle bağlantılı olarak özellikle halka baktığımız zaman bu halk biliyorsunuz Filistin aşığı bir halk. Davasına da aşık bir halk. Ve Kudüs onun için kutsal bir yer ve onun için şehitler vermiş bir halktan bahsediyoruz. Gazze için neler yaptığını görüyoruz. Neler feda edildi burası için Sayın Erdoğan'a da bu konuda çok teşekkürler ediyoruz. BM'de Filistin ile konuşmasını biliyorsunuz. Bütün dünyaya nasıl bir mesaj verdiğini herkes biliyor. İsrail'in zulmünü o kadar güzel anlattı ki bütün dünya buna şahit oldu. Gösterdikleri müthiş alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
İSRAİL'İN MEVCUDİYETİ OLMAYACAK
Haniye açıklamalarına şu şekilde devam etti; "İnşallah gelecek Filistin halkının Filistin davasınındır. İsrail'in Filistin'in toprakları üzerinde mevcudiyeti olmayacaktır. Bir geleceği olmayacaktır. Filistin direnişi de mevcuttur. Ayakta durmaktadır, güçlüdür ve bugün aradaki birçok dengeyi de sarsmıştır. İnşallah sizinle Mescid-i Aksa'da özgür Mescid-i Aksa'da sizinle birlikte namaz kılacağız."