Hamas Lideri Haniye A Haber’de! ’Erdoğan’ın BM’de nasıl mesaj verdiğini herkes gördü’

ERDOĞAN'IN BM'DE NASIL MESAJ VERDİĞİNİ HERKES GÖRDÜ

Haniye, "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel her alanda. Sayın Erdoğan'ın kendisinde mevcut olan iradeyle bağlantılı olarak özellikle halka baktığımız zaman bu halk biliyorsunuz Filistin aşığı bir halk. Davasına da aşık bir halk. Ve Kudüs onun için kutsal bir yer ve onun için şehitler vermiş bir halktan bahsediyoruz. Gazze için neler yaptığını görüyoruz. Neler feda edildi burası için Sayın Erdoğan'a da bu konuda çok teşekkürler ediyoruz. BM'de Filistin ile konuşmasını biliyorsunuz. Bütün dünyaya nasıl bir mesaj verdiğini herkes biliyor. İsrail'in zulmünü o kadar güzel anlattı ki bütün dünya buna şahit oldu. Gösterdikleri müthiş alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İSRAİL'İN MEVCUDİYETİ OLMAYACAK

Haniye açıklamalarına şu şekilde devam etti; "İnşallah gelecek Filistin halkının Filistin davasınındır. İsrail'in Filistin'in toprakları üzerinde mevcudiyeti olmayacaktır. Bir geleceği olmayacaktır. Filistin direnişi de mevcuttur. Ayakta durmaktadır, güçlüdür ve bugün aradaki birçok dengeyi de sarsmıştır. İnşallah sizinle Mescid-i Aksa'da özgür Mescid-i Aksa'da sizinle birlikte namaz kılacağız."