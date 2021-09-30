New York Times’tan Erdoğan-Putin analizi: Biden alarma geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri zirve, yankılarını sürdürüyor. Başta Suriye'deki kritik durum olmak üzere, askeri ve enerji alanlarındaki iş birliğine yönelik konuların masada olduğu görüşme, ABD tarafından da yakından takip edildi.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI ENDİŞE YARATTI

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından duyduğu rahatsızlığın yanı sıra bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye'nin komşu devletlerle olan ilişkilerini yakından takip eden ABD medyası, Soçi zirvesinin sonuçlarına ilişkin analizleri yayınlamaya başladı.