Trump’ın Putin’e sözleri ifşa oldu: Sana birkaç dakika sert davranacağım

'BENİ ANLADIN MI?'

Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Grisham'ın kaleme aldığı kitapta Trump'ın ekibi ve yakın çevresindekilerin Trump hakkındaki çarpıcı itirafları yer alıyor. Bir bölümde ise Trump'ın, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Putin'e doğru eğilerek, basın mensuplarının karşısına çıkmadan önce "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini iddia etti.