İngiltere Kraliçesi Elizabeth cinsel istismarla suçlanan oğlunu böyle savundu!

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen, küçük yaşta kızların kurduğu fuhuş ağında dünyanın önde gelen isimleri tarafından cinsel istismara uğramasına neden olan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında yargılanan isimlerden biri de, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew.

KRALİYET AİLESİ'NDE SKANDAL

Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da olmak üzere yıllar boyu başında olduğu fuhuş ağını yöneten Epstein, konulduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da, davada adı geçen isimlerin skandalları bitmek bilmiyor.

Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel taciz davasıyla zor günler yaşıyor.