İngiltere Kraliçesi Elizabeth cinsel istismarla suçlanan oğlunu böyle savundu!

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen, küçük yaşta kızların kurduğu fuhuş ağında dünyanın önde gelen isimleri tarafından cinsel istismara uğramasına neden olan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında yargılanan isimlerden biri de, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew.
KRALİYET AİLESİ'NDE SKANDAL
Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da olmak üzere yıllar boyu başında olduğu fuhuş ağını yöneten Epstein, konulduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da, davada adı geçen isimlerin skandalları bitmek bilmiyor.
Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel taciz davasıyla zor günler yaşıyor.
Epstein'ın kurbanlarından olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken Prens Andrew'un kendisini istismar ettiği iddiasıyla açtığı davayla, dünya gündemine oturmuş durumda. Epstein'ın kendisini para karşılığında birlikte olmak için Prens Andrew'a sattığını söyleyen Roberts'ın suçlamaları Kraliyet Ailesi'ne de gölge düşürdü.
2020 yılında kendisine yönelik açılan cinsel istismar davasının ardından Kraliyet'in resmi davetlerinde boy göstermekten kaçınan Prens Andrew'un suçlu olduğu tahmin edilirken, Kraliçe Elizabeth'in oğlunu korumak için yaptıkları, İngiliz basınına yansıdı.
KRALİÇE'DEN "OĞLUMU KURTARIN" PARASI
The Sun'ın haberine göre 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, oğlunun cinsel saldırı suçlamalarından kurtulması için bütçesinden milyonlarca sterlinlik harcama yaptı.
61 yaşındaki Prens için oldukça pahalı bir avukat ekibi kuran Kraliçe Elizabeth, aylardır devam eden davada hiçbir masraftan kaçınmıyor. Dava için ABD'de bulunan yasal danışma ekibini genişleten Andrew'un, yüksek kaşesiyle bilinen avukatlar Melissa Lerner ve Andrew Brettler ile çalıştığı biliniyor.
Daily Mail'in haberine göre Prens Andrew'un danışmanlık saatine 2 bin dolar ödediği Brettler, Kraliyet Ailesi'ne şimdiden milyonlarca sterlinlik fatura kesti.
Virginia Roberts'la küçük yaşta ve rızası dışında cinsel ilişkiye girdiği suçlamasının yanı sıra, Epstein'ın skandal partilerinde reşit olmayan başka kızlarla da ilişkiye girdiği düşünülen Prens Andrew'a, annesi tarafından aktarılan milyonlar, İngiltere'de büyük tepkiye neden oldu.
JEFFREY EPSTEIN'IN ÖLÜMÜ
ABD tarihinin en büyük cinsel taciz skandallarından biri olan ve dünya çapında birçok siyasinin adının karıştığı Jeffrey Epstein'ın fuhuş zinciri davasında yaşanan yeni bir gelişme, büyük ses getirdi. Sapık milyarder Epstein, fuhuş ağı kurmak ve küçük çocuklara sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak suçlarından yakalanarak cezaevine konmuş, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra ise hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein, intihar olduğu iddia edilen ölümünün öncesinde ise kamera sistemiyle gözetim altına alınmıştı.
Aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi isimler olmak üzere yıllar boyunca kurduğu fuhuş ağında dünyanın önde gelen zengin isimlerine reşit olmayan küçük kızlarla ilişki sağladığı ortaya çıkan, sapıl milyarderin birçok isme şantaj yaptığı söylentisinin ardından Epstein, hücresinde asılı halde bulunmuştu.ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında flaş gelişme! Gardiyanlar itiraf etti