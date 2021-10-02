The Economist panik havasını yazdı: Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye korkusu!

Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarını sürdüren Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Fransa'yla yeni fırkateyn alımı için görüşmelere başlamıştı. Yunan kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Fransa'dan üç adet firkateyn ve üç adet korvet ithalatı için bir anlaşmaya imza atmak üzere ülkeye ziyarette bulunan Yunan Başbakanı Miçotakis, kendisine müttefik arayışında da hız kesmiyor.