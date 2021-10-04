Facebook çalışanları kapıdan içeri giremedi!

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.
Haberi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöküşü Mark Zuckerberg'e darbe vurdu! Facebook'un hisseleri değer kaybetti Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor! İlk resmi açıklama geldi Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar SON DAKİKA | Facebook ile ilgili skandal iddia! 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgileri satıldı WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki çöküşün ardından Bakanlıktan yerli ve milli uygulama çağrısı Facebook muhbiri Haugen'den flaş açıklama: Şirket, kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor