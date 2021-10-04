Türk SİHA’larının gücü Alman basınında!

Türkiye'nin askeri teknoloji alanında edindiği küresel rol, bir kez daha dünya basınına konu oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl içinde Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinde büyük payı olan Türk SİHA'larının başarısı, uzun zamandır ilgi odağındaydı.

Türkiye'nin her geçen gün etki alanını artıran İHA/SİHA'ları, bu kez Alman Tagesschau gazetesinde analiz edildi.

"ALMAN SİLAH ŞİRKETLERİNİ KISKANDIRACAK SİSTEM"

Gazetede Oliver Mayer-Rüth imzasıyla kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'ların yanı sıra yerli mühimmatların başarısından da söz edildi. "Erdoğan'ın politikasının yükselen gücü: Türk silah sanayisi yükseliyor" başlıklı yazıda, SİHA üretiminin Türk silah sanayisinin önemli bir ihracat kolu haline geldiğinden bahsedildi.