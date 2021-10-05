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Giriş Tarihi: 5.10.2021

Filistinlileri hedef yaptılar

Filistinlileri hedef yaptılar

İşgalci İsrail güçleri yeni bir provokasyona imza attı. İsrail güvenlik güçlerinin Panama polisine verdiği atış eğitiminde Filistinlilerin resimlerinin hedef panosuna konduğu ortaya çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü bitmiyor. Independet'taki habere göre Panama polisi için eğitim düzenleyen İsrail Büyükelçiliği, silah taliminde Filistinlileri hedef gösterdi. Panama Ulusal Polisi'nin ve ülkedeki İsraillilerin kurduğu ticaret odasının geçen hafta eğitimden yayımladığı görüntüler, gelen tepkilerin ardından silindi. Söz konusu fotoğrafların birinde polis memurunun, Filistin kefiyesi takan hedefe silah doğrulttuğu görüldü. Panama Ulusal Polisi yaptığı açıklamada özür diledi. Açıklamada "Kültürel, dini ve etnik farklılıklara saygılıyız. Konuk olarak katıldığımız bir etkinlikte, misyonumuza uymayan bir durumun ortaya çıkmasından dolayı üzgünüz. Olaydan etkilenenlerden özür diliyoruz" denildi. Öte yandan Panama Filistin'le Dayanışma Komitesi eğitimi kınadı. Orta Amerika ülkesindeki Filistin Bilgi Bürosu da olayı eleştirdi. Büro, ateşli silah eğitimlerinde hedeflerin suret içermeyen siluetlerden hazırlanması gerektiğini söyleyerek bahsi geçen olayın ayrımcı ve ırkçı bir eylem olduğunu kaydetti.
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Filistinlileri hedef yaptılar
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