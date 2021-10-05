Filistinlileri hedef yaptılar

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü bitmiyor. Independet'taki habere göre Panama polisi için eğitim düzenleyen İsrail Büyükelçiliği
, silah taliminde Filistinlileri hedef gösterdi. Panama Ulusal Polisi
'nin ve ülkedeki İsraillilerin kurduğu ticaret odasının geçen hafta eğitimden yayımladığı görüntüler, gelen tepkilerin ardından silindi. Söz konusu fotoğrafların birinde polis memurunun, Filistin
kefiyesi takan hedefe silah doğrulttuğu görüldü. Panama Ulusal Polisi yaptığı açıklamada özür diledi. Açıklamada "Kültürel, dini ve etnik farklılıklara saygılıyız. Konuk olarak katıldığımız bir etkinlikte, misyonumuza uymayan bir durumun ortaya çıkmasından dolayı üzgünüz. Olaydan etkilenenlerden özür diliyoruz" denildi. Öte yandan Panama Filistin'le Dayanışma Komitesi eğitimi kınadı. Orta Amerika
ülkesindeki Filistin Bilgi Bürosu
da olayı eleştirdi. Büro, ateşli silah eğitimlerinde hedeflerin suret içermeyen siluetlerden hazırlanması gerektiğini söyleyerek bahsi geçen olayın ayrımcı ve ırkçı bir eylem olduğunu kaydetti.