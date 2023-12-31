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Giriş Tarihi: 1.1.2024

2024’e ilk önce onlar girdi

2024’e ilk önce onlar girdi
Yeni yıla ilk giren ülke Büyük Okyanus'un orta kesiminde bulunan Kiribati oldu. Yeni Zelanda ve Avustralya da yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Yeni Zelanda, 2024'e binlerce kişinin geri sayımının ardından "merhaba" dedi.



Güney yarım kürede bulunan Avustralya, TSİ 16.00'da yeni yıla merhaba dedi. Sidney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı. Avustralya'nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla görkemli kutlamalarla merhaba dedi.
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2024’e ilk önce onlar girdi
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