25 yılın ardından tekrardan başlayan Türkiye-Libya gemi seferlerine yeni rotalar ekleniyor



"İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIN"

Karanfil, "Şu an İzmir ile başladığımız seferlerimizden herkes çok memnun. Destinasyonlarımızı artıracağız ve İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi şehirlere de hem turizm hem de ticaret amaçlı seferler düzenleyeceğiz. İki ülke arasındaki özellikle ekonomik ilişkilerin daha hızlı ilerlemesi lazım. Bu konuda iş dünyasındaki tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen Libyalı mevkidaşlarınızla bir araya gelin ve iş birliklerini artırın. Bu sayede Türkiye'nin başta Libya olmak üzere Afrika'daki varlığı ve karşılıklı yatırımlar artacak, bu bölgeye ihracatı yükselecektir" dedi.