3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...

Dünya, Rusya'nın tüm dünyaya yönelik tehditlerini konuşuyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in dün St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında yaptığı konuşma dünyanın gündemine oturdu. Putin, Ukrayna'daki savaşa dışarıdan müdahale etme niyetinde olanların Rus için bir tehdit oluşturması durumunda rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla cevap vereceğini söyledi.
ŞOKE EDİCİ İFADELER
Bu ifadelerin üzerine nükleer savaş endişesi uluslararası alanda hissedilmeye başladı. Rus devlet televizyonunda ise şoke edici ifadelere yer verildi.
"KAYBETME İHTİMALİ YOK"
Rus devlet televizyonu RT'nin editörü ve Kremlin'in sevilen bir ismi olan Margarita Simonyan, dün akşamki açıklamalarıyla korku saldı. Simonyan, Putin'in 'kırmızı düğmeye' basarak olasıı bir savaş başlatma ihtimalinin savaşı kaybetmeyi kabullenmesinden daha olası olduğu ifade etti.