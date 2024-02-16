4 koldan Refah baskısı

İsrail'e tüm katliamlarında destek veren ülkeler, Refah'a yönelik olası bir saldırı konusunda ise karşıt açıklamalar yapmaya devam ediyor.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in, Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının ülkesi için "tabu olmadığını" söyledi. Macron, "İsrail'in Refah'a saldırısı eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açabilir ve bu, çatışmada bir dönüm noktası olur" ifadesini kullandı.Al Jazeera kanalı Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya ve Japonya'nın İsrail'e silah satışını durdurduğunu aktardı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Refah'ın yardım operasyonlarının merkezinde yer aldığını belirterek, "Şehre yönelik topyekûn bir saldırı, zaten hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır" dedi.İşgalci İsrail, 10 bin sivilin sığındığı ve yüzlerce sağlıkçı ile hastanın mahsur kaldığı Nasır Hastanesi'ne baskılarını sürdürüyor. Elektrik ve oksijenssiz kalan 5 hasta daha yaşamını yitirdi. İşgal güçleri ayrıca Emel Hastanesi'nin ikinci katına tank atışı yaptı. İsrail ordusu ayrıca Gazze'de BM'nin görme engellilere yönelik rehabilitasyon merkezini yok etti.ABD basını Mısır'ın sınırındaki Refah kentinde yaşanabilecek olası göçe karşılık acil durumu planını devreye soktuğunu ileri sürdü. Buna göre Mısır, 1.5 milyon Filistinlinin göç ihtimaline karşılık bölgede dev bir çadır kent kuruyor. Kahire yönetimi ise Wall Street Journal gazetesinin haberini doğrulamadı