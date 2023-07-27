4 yıl önce ortadan kayboldu, bin 600 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı!

ABD'nin Arizona eyaletinde 14 yaşındayken ortadan kaybolan otizmli kız çocuğu, 4 yıl sonra Montana'da ortaya çıktı.
Glendale Polisi Sözcüsü Jose Santiago, düzenlediği basın toplantısında, 14 yaşındayken ortadan kaybolan Alicia Navarro'nun, Kanada sınırına 64 kilometre uzaklıktaki küçük bir kasabada polis merkezine giderek kendini tanıttığını açıkladı.
ANNESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Santiago, "Alicia Navarro tamamen güvende, sağlıklı ve mutlu." ifadesini kullanırken, Navarro'nun kimsenin kendisine zarar vermediğini ve tutsak olmadığını söylediğini aktardı.
Öte yandan emniyet yetkilileri, Navarro'nun annesi ile kavuştuğunu ve yaşattıkları için annesinden özür dilediğini kaydetti.
Şu anda 18 yaşında olan ve yüksek işlevli otizm teşhisi konan Navarro, 15 Eylül 2019'da ortadan kaybolmuş, annesi kızının internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti.