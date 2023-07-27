Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 4 yıl önce ortadan kayboldu, bin 600 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 27.7.2023 14:25

4 yıl önce ortadan kayboldu, bin 600 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı!

ABD’nin Arizona eyaletinde 4 yıl önce 14 yaşındayken ortadan kaybolan otizmli kız çocuğu yıllardır ailesi tarafından aranıyordu. Alicia Navarro isimli kız, yıllar sonra Kanada sınırında bulundu.

AA
4 yıl önce ortadan kayboldu, bin 600 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı!

ABD'nin Arizona eyaletinde 14 yaşındayken ortadan kaybolan otizmli kız çocuğu, 4 yıl sonra Montana'da ortaya çıktı.

Glendale Polisi Sözcüsü Jose Santiago, düzenlediği basın toplantısında, 14 yaşındayken ortadan kaybolan Alicia Navarro'nun, Kanada sınırına 64 kilometre uzaklıktaki küçük bir kasabada polis merkezine giderek kendini tanıttığını açıkladı.

ANNESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Santiago, "Alicia Navarro tamamen güvende, sağlıklı ve mutlu." ifadesini kullanırken, Navarro'nun kimsenin kendisine zarar vermediğini ve tutsak olmadığını söylediğini aktardı.

Öte yandan emniyet yetkilileri, Navarro'nun annesi ile kavuştuğunu ve yaşattıkları için annesinden özür dilediğini kaydetti.

Şu anda 18 yaşında olan ve yüksek işlevli otizm teşhisi konan Navarro, 15 Eylül 2019'da ortadan kaybolmuş, annesi kızının internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da dahil olduğu soruşturma kapsamında Navarro hakkında birçok ipucuna ulaşılmış ancak yeri tespit edilememişti.

Alicia Navarro'nun ortaya çıktığı yer, kaybolduğu yer olan Arizona'dan yaklaşık 1600 kilometre uzakta bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
4 yıl önce ortadan kayboldu, bin 600 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA