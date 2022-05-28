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Giriş Tarihi: 28.5.2022

40 yıl sonra kitabı iade etti

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40 yıl sonra kitabı iade etti
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Pier Fazzalari, 40 yıldan uzun süre önce aldığı kitabı eski ilkokuluna iade etti. Fazzalari, kısa süre önce iki kızına kitap okurken kitabın üzerinde "Dresden İlkokulu" yazılı bir kaşe olduğunu fark ettiğini söyledi. Fazzalari, o kaşeden kitabı 40 yıldan uzun süre önce çocuklarının şu anda okuduğu Dresden İlköğretim Okulu'nda okurken ödünç aldığını hatırladığını dile getirdi. Bunun üzerine kitabı mezun olduğu ilkokula iade ettiğini duyurdu. Okul müdürü, "Bunca yıl sonra kitabı yine de geri vermeyi düşünmesi çok saygıdeğer bir davranış" dedi.
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40 yıl sonra kitabı iade etti
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