400 Ermeni askeri öldürüldü

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 13 Eylül gecesi Azerbaycan mevzilerine saldırması sonucu başlayan gerginlikte dün bir kez daha ateşkese varıldığı duyuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda şehit olan asker sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada 400 Ermeni askerinin öldürüldüğü, askeri cephaneliğin yok edildiği ve Ermenistan'ın hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi. Öte yandan Rusya liderliğinde kurulan altı üyeli Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) askeri yardım için başvuran Ermenistan'a olumsuz yanıt geldi.