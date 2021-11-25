44 kişiye mezar olan otobüs neden yandı? Şok iddia ile ilgili resmi açıklama geldi



Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Milli Soruşturma Servisi Müdürü Borislav Sarafov

Sofya'daki Pirogov acil yardım hastanesinde tedavi gören bazı yolcuların ifadesinin alınması üzerine kazada otobüste ölen ve sağ kalan yolcu sayısında bir çelişkinin tespit edildiğini duyuran Sarafov şöyle konuştu:

"Olayın görgü tanığı yok. Kazanın ardından otobüsün arka camını kıran ve yolcuları kurtaran kahramanın ifadesine göre, kazadan 8 kişi kurtuldu. Otobüsün Kapitan Andreevo'dan Bulgaristan'a girişi ile ilgili 52 yolcunun kaydı geçiyor. Otopside 44 ceset tespit edildi. Yarın Kuzey Makedonya'dan getirilecek DNA örneklerin karşılaştırılması ardından birkaç güne kadar cenazeler Makedonya'ya yollanacak."