65 Ukraynalı esiri taşıyan uçak roketle vurulmuştu! Kremlin’den açıklama: Korkunç bir eylem





Bu eylemi anlamak mümkün değil. Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi sürecinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Bu konuda kimse bir şey söyleyemez. Bu, sessizlik içinde gerçekleşmesi gereken bir süreç." yanıtını verdi.