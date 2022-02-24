7 ayda 28 evden yiyecek çaldı

ABD
'nin California
eyaletinde bir ayının 28 ayrı evden yiyecek çaldığı bildirildi. California'nın vahşi yaşam ajansı, Tahoe bölgesinde "Tank Hank" diye bilinen 225 kiloluk bir ayının 28 eve girdiği ve bölge polisinin ayı hakkında 152 şikâyet telefonu aldığı bilgisini paylaştı. California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı da bölgedeki evlere girmeyi alışkanlık haline getiren ayının zamanla insanlardan korkma dürtüsünü yitirdiğine, onları yiyecek bulma içgüdüsüyle eşleştirdiğine değindi. Durumun 7 aydır sürdüğü, evlere dadanan ayı hakkında en son şikâyetin hafta sonunda polise bildirildiği kaydedildi. Ayıyı yakalama çabaları sürerken, ayıları koruma amaçlı sivil toplum kuruluşu Bear League ise yetkililerin söz konusu ayıyı öldürmemesi için çare aradığını duyurdu. Ayı baskınlarının sık yaşandığı eyalette 2020'de aynı türde bir ayı girdiği marketteki ürünlerin bulunduğu rafları dağıtmış, şekerlemeleri yemeye çalışırken kameralara yakalanmıştı. Boynuna takip sinyalli bir tasma takılarak vahşi yaşam alanına bırakılan ayı, geçen yıl ölü bulunmuştu. Ağaçlık arazinin içinde kalan evlerde yaşayan bölge halkı, açık alanlara yiyecek veya çöp kutularını koymamaları hususunda sık sık uyarılıyor.