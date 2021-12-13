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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:55 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:11

7 kişiyi öldüren ve bir kadını konteynerde kilitli tutan seri katilin ünlü YouTuber'a yazdığı mektup tüyler ürpertti

7 kişiyi öldüren ve bir kadını konteynerde kilitli tutan seri katilin ünlü YouTuber’a yazdığı mektup tüyler ürpertti

ABD'de 7 kişiyi öldürmekle suçlanan seri katil Todd Kohlhepp'in ünlü bir YouTuber'a yazdığı mektuplar gündeme oturdu. Tüyler ürperten mektuplardan bazılarını okuyan YouTuber, Kohlhepp'in yaptıklarından hiç pişmanlık duymadığını belirtti.

Florida'da yaşayan Todd Kohlhepp, Kasım 2003 ile Ağustos 2006 yılları arasında bir dizi cinayet işledi. 50 yaşındaki zanlı 7 cinayet, bir adam kaçırma ve cinsel saldırı suçundan suçlu bulundu.

"KADINLARA ZARAR VERMEYİ SEVİYORUM"

Art arda 7 yıl hapis cezasına çarptırılan adam, ünlü YouTuber Mike Scott'a hayatı ve en büyük pişmanlıkları hakkıdna konuştu. Kendisine gönderilen mektubu yüksek sesle okuyan Scott, Kohlhepp'in 'kadınlara zarar vermeyi sevdiği için onları kutuya hapsettim' dediğini söyledi.

"PİŞMANLIK DUYMUYOR"

Bu mektuplaşmanın bir süre devam ettiğini belirten YouTuber, katilin gardiyanlara "Seri katil bebek yapalım, koleksiyoncu eşyası gibi E-bay'den satalım" gibi şakalar yaptığını ve kurbanlarından hatıralar topladığını söyledi. YouTuber ayrıca Kohlhepp'in yaptıklarından pişmanlık duymadığını empati yeteneğinin olmadığını belirtti.

İLK SUÇUNU 15 YAŞINDA İŞLEDİ

Kohlepp ilk suçunu 15 yaşındayken 14 yaşındaki bir kızı silah zoruyla kaçırıp cinsel istismarda bulunarak işledi. Daha sonra da küçük kızı birine söylerse öldürmekle tehdit etti.

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7 kişiyi öldüren ve bir kadını konteynerde kilitli tutan seri katilin ünlü YouTuber'a yazdığı mektup tüyler ürpertti
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