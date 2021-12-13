7 kişiyi öldüren ve bir kadını konteynerde kilitli tutan seri katilin ünlü YouTuber’a yazdığı mektup tüyler ürpertti

Florida'da yaşayan Todd Kohlhepp, Kasım 2003 ile Ağustos 2006 yılları arasında bir dizi cinayet işledi. 50 yaşındaki zanlı 7 cinayet, bir adam kaçırma ve cinsel saldırı suçundan suçlu bulundu.

"KADINLARA ZARAR VERMEYİ SEVİYORUM"

Art arda 7 yıl hapis cezasına çarptırılan adam, ünlü YouTuber Mike Scott'a hayatı ve en büyük pişmanlıkları hakkıdna konuştu. Kendisine gönderilen mektubu yüksek sesle okuyan Scott, Kohlhepp'in 'kadınlara zarar vermeyi sevdiği için onları kutuya hapsettim' dediğini söyledi.