70 yıllık hükümdara görkemli veda

Birleşik Krallık'ta 70 yılla en uzun süre tahtta kalan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 milyon kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Parlamento binası içindeki Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açık olan Kraliçe'nin cenazesi dün sabah ziyarete kapatıldı. Dün Westminster Kilisesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. 2 bin kişinin katıldığı kilise töreninde 'Hanehalkı Süvarileri' tarafından trompetlerle 'Son Mesaj' isimli eser çalındı. Ardından ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bunu, 'Ulusal Marş' izledi. Tören, Kraliçe'ye bağlı gayda çalan bir müzisyenin yaktığı ağıtla sona erdi. Törende Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Galler Prensi William'ın üç çocuğundan ikisi, dokuz yaşındaki Prens George ve yedi yaşındaki Prenses Charlotte da Westminster Kilisesi'ndeki törenin konukları arasındaydı. Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, Kilise'den çıkarılarak Hyde Park kenarındaki Wellington Arch'a taşındı. Geçit törenini milyonlar gözyaşlarıyla izledi.Kraliçe'nin anısına tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında Big Ben saat kulesinin çanları çaldı. Törene Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla liderlik etti. Kraliçe'nin cenazesinin geçtiği güzergâhta devasa kalabalıklar görüldü. Bazıları önceki geceden bu yana tabutun geçişini bekledi. Hyde Park'ta Kraliyet Atlı Topçu Birliği'nin top atışları duyuldu. Kraliçe'nin naaşı geçit törenin ardından Wellington Arch'dan defnedileceği Windsor'a götürüldü. Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, kaledeki St. George Şapeli'ne nakledildi ve özel aile töreniyle defin işlemi burada gerçekleşti.Geleneklere göre tabutun üstündeki İmparatorluk Tacı, Kraliçe'den son kez alındı. Kraliçe'nin en üst düzey memuru ise, tabutun üstünde değneğini kırdı. Son olarak Kral, monarşinin tören etkinliklerini düzenleyen Kapı Hizmetlileri'nin bayrağını tabutun üzerine yerleştirdi. Kraliçe'nin cenazesi, 1952'de ölen babası Kral 6'ncı George için yaptırılan Kral 6. George Hatıra Şapeli'nde, eşi Edinburgh Dükü Philip'in yanına defnedildi. Kraliçe'nin özel isteği olarak mezar odasında özel gaydacı tarafından önce bir ağıt; ardından 'Tanrı Kralı Korusun' marşı çalındı.DANİMARKA Kraliçesi II. Margrethe, Bhutan Kralı ve Kraliçesi, Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesi, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçesi Mathilde, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçesi Letizia da törene katıldı. Yaklaşık 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarına cenaze töreni için davetiyeler gönderildi.HARRY ile evlendikten sonra Kraliyet ailesiyle yıldızı barışmayan Meghan Markle, cenazede en çok dikkat çeken isimlerin başında geldi. Siyah kıyafetini aynı renkte bir şapka ile tamamlayan Sussex Düşesi Markle'ın törende gözyaşı döktüğü görüldü. Kraliçe Elizabeth öldükten sonra tahta geçen Kral III. Charles, annesinin vefat ettiği İskoçya'da Balmoral Kalesi'ne Meghan Markle'ın getirilmemesini istemişti. Ancak, Prens Harry ve Meghan Markle, törende Kral Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın hemen arkasında oturdu. Markle'ın cenaze töreninde Kraliçe'nin hediye ettiği inci küpeleri takması da dikkat çekti.İNGİLİZ medyası, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenini canlı yayınlarla dünyaya aktardı. The Times 'Binler Kraliçe'nin cenaze töreni için sokaklara sıralandı', Daily Mirror 'Duygusal veda' ve Daily Mail, 'Britanya'nın en kederli günü' manşetini attı. BBC'den Huw Edwards, "İngiltere'de 1952'den beri bu büyüklükte bir cenaze töreni düzenlenmemişti. Son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral 6. George için bu denli görkemli bir tören yapılmıştı" diye yazdı.CENAZEYE katılan yabancı ülke liderleri ve temsilcilerine makam aracı ve konvoy izini verilmeyeceği açıklanmış, güvenlik gerekçesiyle otobüslerle cenazeye katılabilecekleri bildirilmişti. Westminster Kilisesi'ndeki törenin sona ermesiyle, cenazeye katılan ülke liderleri geldikleri otobüslerle ayrıldı. The Guardian muhabiri Peter Walker, sosyal medya hesabından davetlilerin bazılarının yanlış otobüslere bindiğini yazdı. Walker'a göre, kilisenin dışındaki otobüste mahsur kalan bazı Avrupalı Kraliyet mensupları sabır testinden geçti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise diğer liderlerden farklı olarak 'Beast' (Canavar) adı verilen makam aracını kullanmasına izin verildi.ABD başkanlığına seçildiği günden itibaren unutkanlığı ve gafları ile gündemden düşmeyen Joe Biden'ın bu sefer de Kraliçe'nin taziye defterine yazı yazarken kopya çekerken görüntülendi. Biden, taziye defterine Lancaster House yerleşkesinde yazı yazdı. Biden'ın notunu yazdığı esnada yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü. Video görüntülerinde Biden'ın notu cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi.KRALIÇE II. Elizabeth'in tabutunun konulduğu top arabasını, 142 denizci çekti. Top arabası, Kraliçe'nin babası 6. George ve eski başbakanlardan Winston Churchill'in cenazelerinde de kullanılmıştı. Törende Londra tarihinin en geniş güvenlik önlemleri alındı, 10 bin polis görevlendirildi.