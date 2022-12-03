700 milyon dolarlık hayalet uçak tanıtıldı

ABD ordusu, 7 yıldır geliştirilen nükleer bomba taşıyabilen B-21 Raider hayalet bombardıman uçağını hangardan çıkardı. ABD Hava Kuvvetleri'nin B-1 Lancer ve B-2 Hayalet bombardıman uçaklarının yerini alacak olan ve Northrop Grumman şirketince üretilen B-21 Raider uçağı, California'da törenle tanıtıldı. Törene katılan Savunma Bakanı Lloyd James Austin, "B-21'in menzili hakkında konuşacak olursak başka hiçbir uzun menzilli bombardıman uçağı onun verimliliğiyle boy ölçüşemez. Savaş alanında konuşlanması gerekmeyecek. Herhangi bir hedefi için lojistik desteğe ihtiyacı olmayacak" dedi. Bakan Austin, "En gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde bir B-21'i tespit etmekte zorlanacaktır" diye konuştu. B-21 Raider, gelişmiş radarlara ve hava savunma sistemlerine fark edilmeden uçarken hem konvansiyonel hem de nükleer silahları taşıyabilecek. 700 milyon dolarlık B-21 Raider, ilk uçuşunu 2023'ün ortalarında yapacak.