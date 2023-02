73. Uluslararası Berlin Festivali başladı

Festivalin yarışma bölümünde yer alan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'ta düzenlenen gala öncesinde, yönetmen Miller ile "She Came to Me" filminde yer alan oyuncuların yanı sıra yönetmen, oyuncu ve senarist Kristen Stewart başkanlığındaki jüri üyeleri, siyasetçiler ve çok sayıda ünlü isim kırmızı halıda yürüdü.

Davetliler arasında Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, ABD'li aktör ve yönetmen Sean Penn, bir yıl önce düzenlenen Berlinale'de "en iyi başrol oyuncu" dalında ödül alan Meltem Kaptan ve Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev de yer aldı.

Festivalin açılışına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de video bağlantıyla katıldı.

Zelenskiy, sanatçılara Ukrayna'yı desteklemeye çağırarak, sinema ve filmin gerçek ve ideolojik engelleri aşabileceğini belirtti.

Rusya'nın bugün Ukrayna'da "duvar örmeye çalıştığını" ifade eden Zelenskiy, "Bu özgürlük ve kölelik arasındaki bir duvardır." dedi.