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Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:10 Son Güncelleme: 20.11.2021 09:21

85 dakikalık yetki devri! Biden'ın doktorundan açıklama geldi

AA
85 dakikalık yetki devri! Biden’ın doktorundan açıklama geldi

ABD Başkanı Joe Biden, rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti. 1 saat 25 dakika sonra anestezinin etkisinden çıkan Biden, Harris ile görüşerek yetkilerini tekrar devraldı. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar...

ABD Başkanı Joe Biden'a dün kolonoskopi yapıldı. Rutin kontrol kapsamında uygulanacak anestezi nedeniyle de yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretti. Kontrolleri nedeniyle bir süre daha hastanede kalacak olan Biden'ın doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

"BAŞKANLIK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYE UYGUN"

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrolün ardından Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu açıkladı.

Biden, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.

SAĞLIKLI VE DİNÇ...

Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

YÜRÜYÜŞÜNDEKİ YAVAŞLIĞIN NEDENİ...

Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

85 DAKİKALIK GÖREV DEVRİ...

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 19 Kasım Cuma sabahı kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti.

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85 dakikalık yetki devri! Biden'ın doktorundan açıklama geldi
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