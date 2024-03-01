9 gün sonra gelen mucize! Alçak saldırıdan böyle kurtuldular…

İsrail ordusu, 20 Şubat'ta yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edildiği Zeytun Mahallesi'ne kara saldırısı başlattığını duyurarak, onlarca evleri bombalamıştı. Saldırıda en az 30 Filistinli ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.