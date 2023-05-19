98 yaşında haftanın 7 günü çalışıyor

ABD'nın Illinois eyaletinin en kalabalık kenti Chicago'da yaşayan 98 yaşındaki Joe Grier, ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ çalışmaya devam ediyor. Chicago'nun Kuzey Austin semtinde bir firmada çalışan Grier, haftanın 7 günü izin yapmadan çalışmaya devam ediyor. Neden her gün çalışmaya devam ettiği sorulan Grier, "Kendimi iyi hissettiriyor. Kendimi çok uzun zamandır bağdaştırmış olduğum şeylerle hâlâ bağdaştırmaya devam ediyorum. Bu bir alışkanlık" diyor. Grier, araba kullanıyor ve sağlığının gayet yerinde olduğunu söylüyor.Çeşitli kupa ve ödüller için kalıplar yapan bir zanaatkâr olan Grier, uzun yaşamın sırrını ise "Kendi düşüncemi kontrol ediyorum. Çok gülüyorum. Gülmek benim için kolay. Belki de uzun yıllar yaşamaktan dolayı çoğu şey komik geliyor" diye açıklıyor. Kelime dağarcığında olumsuz kelimelere izin vermediğini, "İşe gidiyorum" yerine "Dükkâna gidiyorum" cümlesini kullandığını söyleyen Grier, "Sorunlara nasıl baktığınız ve onlarla nasıl başa çıktığınız önemli. Böyle yaptığınız takdirde onlar artık bir sorun olmaktan çıkıyor" diye konuştu.