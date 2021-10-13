A Haber, Tel Rıfat’taki terör mevzilerini görüntüledi

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, YPG/PKK'nın varlık gösterdiği Tel Rıfat
'taki terör mevzilerini drone ile görüntüledi. Sık sık Türkiye
'yi hedef alan saldırıların gerçekleştiği Şeyh İsa Köyü
'nde teröristlerin hendekler kazdığı, mevzilerde nöbet tuttuğu, evleri karargâha çevirerek, yollarda devriyeler attığı görüldü. Terör örgütü YPG/PKK'nın konuşlandığı ve evleri karargâha çevirdiği Şeyh İsa Köyü, Türkiye'ye yönelik kalleş saldırıların gerçekleştirildiği nokta olarak biliniyor. Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat'ta 5 yıla yakın süredir varlık gösteriyor. Zorbalıkta sınır tanımayan teröristler 250 bine yakın insanı yerinden göçe zorladı. Tel Rıfat'tan göç edenler Türkiye sınırına hareket etmişti.