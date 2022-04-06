AB alarmda! Radyo-nükleer savaş kapıda mı? O ilaçlardan binlercesini Ukrayna’ya gönderdiler

Avrupa Birliği (AB) kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara karşı hazırlık için 540 milyon euroluk stok oluşturdu. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu stok bu tür acil müdahale gerektiren durumlara maruz kalan insanları tedavi etmek için ilaçlar, ekipman ve aşıları içerecek.
UKRAYNA'YA 3 MİLYON İLAÇ
Ayrıca söz konusu maddelere maruz kalmış insanları, altyapıyı, binaları, araçları veya kritik ekipmanı arındırmak için hem personel hem de ekipman stoka dahil olacak. Bu kapsamda AB, ilk adım olarak, yaklaşık 3 milyon potasyum iyodür tableti AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Ukrayna'ya gönderdi.
DAHA ÖNCEDEN TALEP ARTMIŞTI
Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişe nedeniyle Avrupa'da iyot tabletlere talep artmıştı.
KAPIŞ KAPIŞ ALMIŞLARDI
Geçtiğimiz ay Rusya'nın öteden beri arasının iyi olmadığı ABD'nin peş peşe aldığı yaptırım kararları, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Rusya'nın son zamanlarda nükleer füzeleri gündeme getirmesi ise ABD'de panik etkisine neden oldu. ABD halkının saran nükleer savaş korkusu nedeniyle, ülke çapında potasyum iyodur tabletlerinin satışlarını artırmıştı.