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Giriş Tarihi: 6.4.2022 16:46 Son Güncelleme: 6.4.2022 16:49

AB alarmda! Radyo-nükleer savaş kapıda mı? O ilaçlardan binlercesini Ukrayna'ya gönderdiler

AA
AB alarmda! Radyo-nükleer savaş kapıda mı? O ilaçlardan binlercesini Ukrayna’ya gönderdiler

Rusya Ukrayna savaşı ile tekrardan gündeme gelen nükleer savaş korkusu Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. AB kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer savaş korkusuna karşı 540 milyon euroluk bir stok oluşturdu. Ayrıca geçtiğimiz ayda satışların patladığı ve radyasyonun etkilerini kırdığı bilinen potasyum iyorür tabletlerinden milyonlarcası Urkayna'ya gönderildi.

Avrupa Birliği (AB) kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara karşı hazırlık için 540 milyon euroluk stok oluşturdu. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu stok bu tür acil müdahale gerektiren durumlara maruz kalan insanları tedavi etmek için ilaçlar, ekipman ve aşıları içerecek.

UKRAYNA'YA 3 MİLYON İLAÇ

Ayrıca söz konusu maddelere maruz kalmış insanları, altyapıyı, binaları, araçları veya kritik ekipmanı arındırmak için hem personel hem de ekipman stoka dahil olacak. Bu kapsamda AB, ilk adım olarak, yaklaşık 3 milyon potasyum iyodür tableti AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Ukrayna'ya gönderdi.

DAHA ÖNCEDEN TALEP ARTMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişe nedeniyle Avrupa'da iyot tabletlere talep artmıştı.

KAPIŞ KAPIŞ ALMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay Rusya'nın öteden beri arasının iyi olmadığı ABD'nin peş peşe aldığı yaptırım kararları, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Rusya'nın son zamanlarda nükleer füzeleri gündeme getirmesi ise ABD'de panik etkisine neden oldu. ABD halkının saran nükleer savaş korkusu nedeniyle, ülke çapında potasyum iyodur tabletlerinin satışlarını artırmıştı.

FİYATI 10 KART ARTMIŞTI

Söz konusu tabletlerin radyasyon zehirlenmesinin etkilerine karşı koyabileceği ifade ediliyor. Tabletlerin üretici firması normalde 14 dolar olan ilacın tamamen tükendiğini ve ticaret firması e-Bay üzerinden 149 dolara satıldığını söyledi.

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AB alarmda! Radyo-nükleer savaş kapıda mı? O ilaçlardan binlercesini Ukrayna'ya gönderdiler
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