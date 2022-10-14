AB Komisyonu’nda tecavüz skandalı! Serbest bıraktılar

Geçen ay yayımlanan karar ise mağdurun Rahuoja'dan 20 yaş küçük olması ve onun emrinde çalışması gibi ek ağırlaştırıcı koşulların göz önüne alınması ve sanığın tutumu nedeniyle cezayı 4 yıldan 6 yıla çıkardı. Son olarak Mons'taki ceza mahkemesi davayı yeniden gördü ve 4 yıl ertelenmiş hapis cezasına karar verdi.

Bu yargı sürecine rağmen Rahuoja, 2015'ten bu yana 14 bin avroluk maaşını almaya devam etti.

Rahuoja, 2015'te Komisyon binasındaki bir partide kadın meslektaşına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.