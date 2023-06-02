AB, Kosova’da yerel seçimlerin yenilenmesini talep etti

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.

Sırp tarafı, 2013'te imzalanan Brüksel Antlaşması'nın tüm gerekliliklerini yerine getirdiklerini, Kosova'nın ise "Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması" maddesini hayata geçirmediğini belirtiyor.