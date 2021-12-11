AB Omicron haritası yayınlandı: Ölüm sayısı…

Avrupa Birliği'ne bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkeleri genelinde Omicron varyantı verilerini paylaştı. AB ülkelerinde toplam 582 Omicron vakası olduğu ve henüz Omicron'la bağlantılı ölüm yaşanmadığı belirtildi. ECDC ayrıca hastalığı geçirenlerin Omicron'a daha dayanıklı olduğuna dair işaretler tespit ettiğini belirtti.

"HERHANGİ BİR ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ"

ECDC dün yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin Omicron haritasını çıkardı. Buna göre AB ülkeleri toplamında 582 vaka olduğunu ve bazı ülkelerdeki vakaların seyahatle ilgili olmayıp yerel vakalar olduğunu vurguladı. ECDC, Omicron vakalarındaki hastalık şiddetinin ya asemptomatik (belirtisiz) ya da hafif olduğunu belirterek "Şimdiye kadar, Omicron ile ilgili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir" ifadelerini kullandı.