AB ülkeleri dijital platform çalışanlarına haklarını vermek istiyor

AB Konseyi, üye ülkelerin dijital platform çalışanlarının haklarına yönelik hazırlanan yeni yasa konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutum belirlediklerini bildirdi.

Buna göre, dijital platformlarda esnek biçimde çalışanların işçi haklarına kavuşmaları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.

Dijital platformlar için çalışan kişilerin istihdam statüsü doğru biçimde belirlenecek.

Bir dijital platformun işveren olup olmadığı kontrol kriterleri listesiyle belirlenecek.

Çalışanların performansını elektronik olarak denetlemek, çalışma saatlerini seçme imkanlarını kısıtlamak, iş reddini önlemek, üçüncü şahıslar adına çalışmayı engellemek, ücrete üst sınır getirmek, görünüm veya davranış kuralları koymak ve çalışanın taşeron kullanmasını kısıtlamak kriterler listesinde yer alacak.

Kriterden en az 3'ünün karşılanması halinde bu kişiler yasal olarak serbest çalışan yerine platform çalışanı olarak kabul edilecek.

Hukuki süreçlerde herhangi bir istihdam ilişkisinin bulunmadığını kanıtlamak dijital platformun yükümlülüğünde olacak.

Platform çalışanı olarak sınıflandırılanlara bulundukları ülkedeki işçilere yönelik ücret ve toplu iş sözleşmesi gibi çeşitli haklar tanınacak.

Bu sayede dijital platformlar aracılığıyla çalışan kişilere, fiili çalışma şekillerine karşılık gelen yasal istihdam statüsü tanınacak.

AB ülkelerinde çeşitli dijital platformlar aracılığıyla sürücü veya kurye gibi farklı işlerde çalışan 28 milyondan fazla kişi bulunuyor.

Bu kişilerin büyük çoğunluğu serbest çalışan olarak sınıflandırılıyor.

Yasa, AB ülkeleri ile AP arasında yapılacak müzakereler sonucunda son halini alacak.