Viyana’da görüşmeler devam ediyor! AB yüksek temsilcisinden ’anlaşma’ çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerin ele alındığı görüşmede Borrell, tarafların anlaşmaya varmak için çaba göstermesinin önemli olduğunu belirtti.

ESNEKLİK İSTEDİ

Müzakerelerin devamında tüm tarafların esneklik göstermesini isteyen Borrell, sorunların çözümü için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi. Abdullahiyan da müzakere sürecini genel olarak "iyi ama yavaş" şeklinde nitelendirerek, "İran tarafı, iyi niyetle ve gerekli yetkilerle müzakere masasında aktif olarak yer alıyor. Yaptırımlara son verecek her müzakere ve adım ortak hedefimizdir." diye konuştu.