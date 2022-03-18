ABD: 7 bin Rus askeri öldü

NEW York Times
gazetesine göre, ABD
istihbaratı Rusya
'nın Ukrayna
'da şimdiye kadar 7 bin askerinin öldüğünü tahmin ediyor. Haberde, "Tahmin doğruysa, Rus ordusu, ABD'nin Afganistan
'da 20 yıl boyunca kaybettiği asker sayısından daha fazla askeri 20 gün içinde kaybetti" denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Oleksij de Rusya'nın kaybının Sovyetler Birliği
'nin Afganistan'da verdiği kayba yaklaştığını söyledi. Oleksij, "Rus güçleri, iki Çeçenistan
savaşındakinin toplamından daha fazla, 14 binden fazla kayıp verdi" dedi.