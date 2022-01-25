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Giriş Tarihi: 26.1.2022

ABD: 8 bin 500 asker alarmda

ABD: 8 bin 500 asker alarmda
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 8 bin 500 ABD askerinin NATO Yanıt Gücü çerçevesinde NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerinde konuşlandırılmak üzere "yüksek alarma" geçirildiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi artırmasından endişeli olduklarını söyledi.

AB: DESTEKLEYECEĞİZ
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya karşı birlik içinde olunduğunu, AB'nin Ukrayna'yı siber ve hibrit tehditlerle mücadele konusunda desteklemek için misyon görevlendirebileceğini duyurdu.
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ABD: 8 bin 500 asker alarmda
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