ABD: 8 bin 500 asker alarmda

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby
, 8 bin 500 ABD askerinin NATO Yanıt Gücü
çerçevesinde NATO üyesi Doğu Avrupa
ülkelerinde konuşlandırılmak üzere "yüksek alarma" geçirildiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov
ise ABD'nin Rusya ve Ukrayna
arasındaki gerilimi artırmasından endişeli olduklarını söyledi.
AB: DESTEKLEYECEĞİZ
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
, Rusya'ya karşı birlik içinde olunduğunu, AB'nin Ukrayna'yı siber ve hibrit tehditlerle mücadele konusunda desteklemek için misyon görevlendirebileceğini duyurdu.