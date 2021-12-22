ABD basını alarmda: Türkiye Afrika ilişkileri giderek derinleşiyor

Türkiye'nin son yıllarda yabancı devletlerle giderek güçlendirdiği ilişkileri, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle komşu ülkelerle kurduğu iş birlikleriyle beraber Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'da ciddi bir etkin güç haline gelen Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz bu kez ABD basınından geldi.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye-Afrika Ortak Zirvesi'nin ardından bir analiz yazısı yayınlayan ABD'li dergi Foreign Policy, Afrika ülkeleri ile Türkiye'nin gelişen ilişkilerini inceledi.
"TÜRKİYE'NİN NÜFUZU GİDEREK ARTIYOR"
"Türkiye, Afrika ile olan ilişkileri derinleştiriyor " başlıklı analizde FP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini gündeme taşıdı.
Zirve sonrası yaptığı açıklamada "Aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın, yeni bir iş birliğinin sinyalini verdiği aktaran analiz, Türkiye'nin nüfuzunun arttığına dikkat çekti.
Zirvenin, Türkiye'nin bölgesel güç sınırlarını genişlettiği yorumuna yer veren FP, "Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfuz sahibi olması halinde, çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir." ifadesini kullandı.
Gelişen ilişkilerin ABD için bir tehdit olarak görüldüğü analizde, Türkiye'nin kıtadaki askeri varlığına ilişkin de hatırlatma yapıldı. Libya iç savaşıyla birlikte bölgedeki etkisi artıran Türkiye'nin, Somali'de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir üste etkin olduğunu vurgulayan FP, Başkan Erdoğan'ın politikasına ilişkin de çıkarımda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın bölgede Nijerya ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğin belirten FP, Türk ve Nijeryalı savunma yetkililerinin ocak ayında başkent Abuja'da bir araya geleceğini vurguladı.
Analizde ayrıca, Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan "Türk teknolojisi, ülkeyi teröristlerden kurtarma sürecini ve çabalarını kesinlikle hızlandıracaktır." açıklamasına da yer verildi.
Başkan Erdoğan'ın "Afrika dostu" bir politika benimsediğinden bahseden FP, Türkiye'nin kıtadaki yatırımlarının 2003 yılından bu yana 5 kat yükselerek, 25.3 milyar dolara ulaştığı detayına da yer verdi.