ABD basını alarmda: Türkiye Afrika ilişkileri giderek derinleşiyor

Gelişen ilişkilerin ABD için bir tehdit olarak görüldüğü analizde, Türkiye'nin kıtadaki askeri varlığına ilişkin de hatırlatma yapıldı. Libya iç savaşıyla birlikte bölgedeki etkisi artıran Türkiye'nin, Somali'de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir üste etkin olduğunu vurgulayan FP, Başkan Erdoğan'ın politikasına ilişkin de çıkarımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın bölgede Nijerya ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğin belirten FP, Türk ve Nijeryalı savunma yetkililerinin ocak ayında başkent Abuja'da bir araya geleceğini vurguladı.